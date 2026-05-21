Spectacle La Pareja del Fuego Rue de la république Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle La Pareja del Fuego

Mardi 30 juin 2026 à partir de 19h30. Rue de la république MAIRIE Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

La pareja del fuego vous présente son spectacle de danse au Relais Culturel

A partir de 19h30 Spectacle Pareja del fuego Una Noche entre Amigos .



Entrée 5€. .

Rue de la république MAIRIE Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

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English :

La pareja del fuego presents its dance show at Relais Culturel

L’événement Spectacle La Pareja del Fuego Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer