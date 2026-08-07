Informations pratiques

Pont-de-Salars

Soirée paëlla à l’Oustal

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée paella animée par Michel Bezelgues au restaurant l’Oustal (camping du lac)

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Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 81 73 52 47

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English :

Paella Night hosted by Michel Bezelgues at L’Oustal restaurant (Lake Campground)

L’événement Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)