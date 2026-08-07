AGENDA · Pont-de-Salars
Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars
vendredi 7 août 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Soirée paëlla à l’Oustal
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée paella animée par Michel Bezelgues au restaurant l’Oustal (camping du lac)
.
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 81 73 52 47
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English :
Paella Night hosted by Michel Bezelgues at L’Oustal restaurant (Lake Campground)
L’événement Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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