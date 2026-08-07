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Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars

vendredi 7 août 2026 · Pont-de-Salars

Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Ville
12290 Pont-de-Salars
Département
Aveyron
Tarif

Pont-de-Salars

Soirée paëlla à l’Oustal

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée paella animée par Michel Bezelgues au restaurant l’Oustal (camping du lac)
  .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 81 73 52 47 

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English :

Paella Night hosted by Michel Bezelgues at L’Oustal restaurant (Lake Campground)

L’événement Soirée paëlla à l’Oustal Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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