Soirée paëlla + DJ Illiat
Soirée paëlla + DJ Illiat samedi 11 juillet 2026.
Illiat
Soirée paëlla + DJ
Salle des associations Illiat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Besoin d’une idée de sortie pour samedi soir ? Venez gouter à la paëlla !
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Salle des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes comite.animation.illiat@gmail.com
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English :
Need an idea for something to do on Saturday night? Come try the paella!
L’événement Soirée paëlla + DJ Illiat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre