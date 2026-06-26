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Soirée paëlla + DJ Illiat

Soirée paëlla + DJ Illiat samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Salle des associations
Ville
01140 Illiat
Département
Ain
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Illiat

Soirée paëlla + DJ

Salle des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Besoin d’une idée de sortie pour samedi soir ? Venez gouter à la paëlla !
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Salle des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   comite.animation.illiat@gmail.com

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English :

Need an idea for something to do on Saturday night? Come try the paella!

L’événement Soirée paëlla + DJ Illiat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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