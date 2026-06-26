Illiat

Soirée paëlla + DJ

Salle des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Besoin d’une idée de sortie pour samedi soir ? Venez gouter à la paëlla !

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Salle des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes comite.animation.illiat@gmail.com

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English :

Need an idea for something to do on Saturday night? Come try the paella!

L’événement Soirée paëlla + DJ Illiat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre