Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Soirée pétanque

132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07 2026-08-28

Limité à 48 équipes. Restauration sur place. Inscription obligatoire.

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132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 74 65

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English :

Limited to 48 teams. Food and drink available on site. Registration required.

L’événement Soirée pétanque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge