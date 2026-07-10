Soirée pétanque Saint-Jean-d’Angély
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Soirée pétanque
132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07 2026-08-28
Limité à 48 équipes. Restauration sur place. Inscription obligatoire.
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132 faubourg Taillebourg Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 74 65
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English :
Limited to 48 teams. Food and drink available on site. Registration required.
L’événement Soirée pétanque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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