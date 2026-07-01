SOIRÉE PISCINE Rue du Plantaurel Cazères

Informations pratiques

Cazères

SOIRÉE PISCINE

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

SOIRÉE PISCINE

Entrée gratuite dès 18h .

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 54

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English :

SWIMMING POOL EVENING

L’événement SOIRÉE PISCINE Cazères a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE