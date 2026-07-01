AGENDA · Cazères
SOIRÉE PISCINE Rue du Plantaurel Cazères
vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Plantaurel · Cazères
Informations pratiques
Cazères
SOIRÉE PISCINE
Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
SOIRÉE PISCINE
Entrée gratuite dès 18h .
Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 54
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English :
SWIMMING POOL EVENING
L’événement SOIRÉE PISCINE Cazères a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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