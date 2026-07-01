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SOIRÉE PISCINE Rue du Plantaurel Cazères

vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Plantaurel · Cazères

SOIRÉE PISCINE Rue du Plantaurel Cazères

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue du Plantaurel
Adresse
PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cazères

SOIRÉE PISCINE

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

SOIRÉE PISCINE
Entrée gratuite dès 18h   .

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 54 

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English :

SWIMMING POOL EVENING

L’événement SOIRÉE PISCINE Cazères a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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