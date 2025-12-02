Soirée poésie Mareuil-sur-Lay-Dissais

Soirée poésie

Médiathèque Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date :

2026-01-23 20:30:00

2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Cette année, la manifestation est sous le double signe Ville et Campagne , source d’inspiration de nombreux romans et d’oeuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie. C’est cette dernière qui nous séduit parce qu’elle peut nous toucher toutes et tous en quelques mots seulement. Pour cette soirée, osez et venez écouter, dire, chanter des poésies.

Médiathèque Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée

