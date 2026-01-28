Soirée Poker à la Locomotive Saillans
Soirée Poker à la Locomotive Saillans vendredi 20 février 2026.
Soirée Poker à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le club de poker vous accueille pour un tournois dans l’ambiance conviviale de la Loco!
.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 34 63 16 saillans.club.poker@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The poker club welcomes you for a tournament in the friendly atmosphere of the Loco!
L’événement Soirée Poker à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme