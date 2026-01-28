Soirée Poker à la Locomotive Saillans

Soirée Poker à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le club de poker vous accueille pour un tournois dans l’ambiance conviviale de la Loco!

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 34 63 16 saillans.club.poker@gmail.com

The poker club welcomes you for a tournament in the friendly atmosphere of the Loco!

