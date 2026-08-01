Soirée Portugaise Salle polyvalente Rully
samedi 29 août 2026 · Salle polyvalente · Rully
Informations pratiques
Rully
Soirée Portugaise
Salle polyvalente Place du champ de foire Rully Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Après le succès des précédentes éditions, l’association Bouge à Rully vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe du Portugal, de la musique, de la gastronomie… et de la fête !
Nouveauté cette année
Venez découvrir l’univers du Fado, avec la talentueuse fadista Celina Viegas à partir de 20h.
Et bien sûr, la soirée sera également rythmée par
-Le groupe folklorique UFL de Dijon
-Christian Esteves, DJ chanteur franco-portugais
-2 ambiances DJ + live music
Côté restauration, préparez-vous à vous régaler avec des spécialités portugaises
-Bifana
-Frango no churrasco
-Rissois
-Natas… et bien d’autres gourmandises !
Que vous soyez portugais, amoureux du Portugal ou simplement à la recherche d’une belle soirée conviviale, venez partager avec nous cette fête aux couleurs du Portugal !
On vous attend nombreux à Rully pour chanter, danser, manger et faire la fête jusqu’à 2h. .
Salle polyvalente Place du champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 55 34 47 bouge.a.rully@gmail.com
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English : Soirée Portugaise
L’événement Soirée Portugaise Rully a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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