Soirée Portugaise Salle polyvalente Rully

Informations pratiques

Rully

Soirée Portugaise

Salle polyvalente Place du champ de foire Rully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Après le succès des précédentes éditions, l’association Bouge à Rully vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe du Portugal, de la musique, de la gastronomie… et de la fête !

Nouveauté cette année

Venez découvrir l’univers du Fado, avec la talentueuse fadista Celina Viegas à partir de 20h.

Et bien sûr, la soirée sera également rythmée par

-Le groupe folklorique UFL de Dijon

-Christian Esteves, DJ chanteur franco-portugais

-2 ambiances DJ + live music

Côté restauration, préparez-vous à vous régaler avec des spécialités portugaises

-Bifana

-Frango no churrasco

-Rissois

-Natas… et bien d’autres gourmandises !

Que vous soyez portugais, amoureux du Portugal ou simplement à la recherche d’une belle soirée conviviale, venez partager avec nous cette fête aux couleurs du Portugal !

On vous attend nombreux à Rully pour chanter, danser, manger et faire la fête jusqu’à 2h. .

Salle polyvalente Place du champ de foire Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 55 34 47 bouge.a.rully@gmail.com

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English : Soirée Portugaise

L’événement Soirée Portugaise Rully a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I