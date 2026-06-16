Soirée poterie explorer l’argile Calice et Mandibule Le Havre

Le Havre

Soirée poterie explorer l’argile

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), vous vous laisserez guider par votre instinct et vos envies pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Patricia vous conseillera pour traiter au mieux cette noble matière. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Vous passerez ensuite à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera des cuissons et de l’émaillage final. Vos oeuvres vous seront remises 3 à 4 semaines plus tard.

Durée 3h

Public Adultes

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

Sur réservation. .

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Soirée poterie explorer l’argile

L’événement Soirée poterie explorer l’argile Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie