Théâtre Théodore Abbaye de Graville Le Havre

Théâtre Théodore

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Que ne ferait-on pas pour goûter au paradis ? Séduite par les propos mensongers et envoûtants d’une diabolique mère maquerelle, la jeune Théodore cède aux avances de son amant, tandis que son époux est parti guerroyer. Mais bien vite, elle apprend à avoir honte. Pour faire pénitence, elle choisit un chemin singulier elle se fait moine. Devenue modèle de patience et de dévotion, le Ciel lui ouvre enfin ses portes.

À partir de 15 ans.

Durée 1h réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Théodore

L’événement Théâtre Théodore Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie