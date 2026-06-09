Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur Maison de l’Armateur Le Havre
Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur Maison de l’Armateur Le Havre jeudi 9 juillet 2026.
Le Havre
Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur
Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Une visite costumée pour les enfants entre 4 et 8 ans, pour un voyage dans le temps assuré !
Remontons le temps à petits pas… Embarquement de nos plus jeunes visiteurs pour un voyage au début du 19e siècle. Aiguière, cartel, crémaillère, brasero…
Venez découvrir tous ces trésors !
Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagné d’un parent.
Durée 45 min.
Réservation conseillée .
Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 09 85
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English : Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur
L’événement Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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