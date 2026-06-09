Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur Maison de l’Armateur Le Havre

Le Havre

Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une visite costumée pour les enfants entre 4 et 8 ans, pour un voyage dans le temps assuré !

Remontons le temps à petits pas… Embarquement de nos plus jeunes visiteurs pour un voyage au début du 19e siècle. Aiguière, cartel, crémaillère, brasero…

Venez découvrir tous ces trésors !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagné d’un parent.

Durée 45 min.

Réservation conseillée .

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 09 85

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English : Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur

L’événement Visite à petits pas de la Maison de l’Armateur Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie