Soirée Quiz AUCUN Aucun

Aucun

Soirée Quiz

AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La guilde des Sept Vallées vous propose une soirée quiz ! Un temps convivial à partager entre ami.e.s ou en famille, en solo ou en équipe, venez tester vos connaissances.

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AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

The Seven Valleys Guild invites you to a quiz night! Come and test your knowledge with friends or family, alone or as part of a team.

L’événement Soirée Quiz Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65