Soirée Quiz AUCUN Aucun
Soirée Quiz AUCUN Aucun vendredi 31 juillet 2026.
Aucun
Soirée Quiz
AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La guilde des Sept Vallées vous propose une soirée quiz ! Un temps convivial à partager entre ami.e.s ou en famille, en solo ou en équipe, venez tester vos connaissances.
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AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
The Seven Valleys Guild invites you to a quiz night! Come and test your knowledge with friends or family, alone or as part of a team.
L’événement Soirée Quiz Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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