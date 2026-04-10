Soirée RdV insolite du planB #10/ Festival Bass n’ Brass #2 Café épicerie du PLAN B La Turballe
Soirée RdV insolite du planB #10/ Festival Bass n’ Brass #2 Café épicerie du PLAN B La Turballe samedi 19 septembre 2026.
La Turballe
Soirée RdV insolite du planB #10/ Festival Bass n’ Brass #2
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Festival de musique rock & brasseries bio locales.
3 BRASSERIES
– La Turbulente (Brasserie du PLAN B, La Turballe) & 2 autres invités surprise
3 CONCERTS Programmation à venir
INFOS PRATIQUES
– Ouvert à toutes & à tous,
– Entrée à PRIX LIBRE,
– RESTAURATION sur place, Crêpes & galettes, sucrées et salées proposées par l’association du PLAN B à partir de 18h, miam !
– Bières Bio locales à la pression sur la place en présence des brasseurs & autres boissons au Café du PLAN B ! .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Soirée RdV insolite du planB #10/ Festival Bass n’ Brass #2 La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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