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Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Brice-en-Coglès · Maen Roch

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Saint-Brice-en-Coglès
Adresse
La Brionnière
Ville
35460 Maen Roch
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Maen Roch

Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch

Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A l’occasion de la fête communale, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Maen Roch vous propose la nouvelle édition de leur soirée Burger-Frites !

Trois formules au choix
– La formule Burger-Frites avec steak haché, cheddar, salade et tomates
– La formule Mix-grill-Frites avec 1 poitrine, 1 chipolata et 1 merguez,
– La formule enfant avec mini-burger frite
Servi avec kir ou boisson sans alcool et un dessert (Tartelette crumble au fruit de saison)

Sur réservation uniquement.   .

Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 65 79 06 83 

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English :

L’événement Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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