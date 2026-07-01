Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Brice-en-Coglès · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch
Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la fête communale, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Maen Roch vous propose la nouvelle édition de leur soirée Burger-Frites !
Trois formules au choix
– La formule Burger-Frites avec steak haché, cheddar, salade et tomates
– La formule Mix-grill-Frites avec 1 poitrine, 1 chipolata et 1 merguez,
– La formule enfant avec mini-burger frite
Servi avec kir ou boisson sans alcool et un dessert (Tartelette crumble au fruit de saison)
Sur réservation uniquement. .
Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 65 79 06 83
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English :
L’événement Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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