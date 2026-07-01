Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch

Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la fête communale, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Maen Roch vous propose la nouvelle édition de leur soirée Burger-Frites !

Trois formules au choix

– La formule Burger-Frites avec steak haché, cheddar, salade et tomates

– La formule Mix-grill-Frites avec 1 poitrine, 1 chipolata et 1 merguez,

– La formule enfant avec mini-burger frite

Servi avec kir ou boisson sans alcool et un dessert (Tartelette crumble au fruit de saison)

Sur réservation uniquement. .

Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 65 79 06 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée repas des sapeurs-pompiers de Maen Roch Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne