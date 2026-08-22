Informations pratiques

La Bazoche-Gouet

Soirée repas musicale

Sous la Halle La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée repas musicale sous la Halle avec Pascale Musique organisé par le Comité des Fêtes de La Bazoche-Gouet.

Réservation au restaurant Au Percheron Gourmand. 20 .

Sous la Halle La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 72 81 03 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical dinner under the Halle with Pascale Musique, organized by the La Bazoche-Gouet Festival Committee.

L’événement Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN