Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet
samedi 12 septembre 2026 · La Bazoche-Gouet
Informations pratiques
La Bazoche-Gouet
Soirée repas musicale
Sous la Halle La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée repas musicale sous la Halle avec Pascale Musique organisé par le Comité des Fêtes de La Bazoche-Gouet.
Réservation au restaurant Au Percheron Gourmand. 20 .
Sous la Halle La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 72 81 03 43
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English :
Musical dinner under the Halle with Pascale Musique, organized by the La Bazoche-Gouet Festival Committee.
L’événement Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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