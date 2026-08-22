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AGENDA · La Bazoche-Gouet

Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet

samedi 12 septembre 2026 · La Bazoche-Gouet

Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Sous la Halle
Ville
28330 La Bazoche-Gouet
Département
Eure-et-Loir
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

La Bazoche-Gouet

Soirée repas musicale

Sous la Halle La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Soirée repas musicale sous la Halle avec Pascale Musique organisé par le Comité des Fêtes de La Bazoche-Gouet.
Réservation au restaurant Au Percheron Gourmand. 20  .

Sous la Halle La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 72 81 03 43 

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English :

Musical dinner under the Halle with Pascale Musique, organized by the La Bazoche-Gouet Festival Committee.

L’événement Soirée repas musicale La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

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