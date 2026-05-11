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Soirée Rhythmajik – Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama Les Ateliers de Bitche Nantes

Soirée Rhythmajik – Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama Les Ateliers de Bitche Nantes

Soirée Rhythmajik – Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama Les Ateliers de Bitche Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Les Ateliers de Bitche

Adresse : 3 Rue de Bitche , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : Prix libre - Conseillé 5 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:00 – 23:30
Gratuit : non Prix libre – Conseillé 5 € Tout public 

Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama (JP/FR) Pour cette soirée, Orgone présente une nouvelle création à base de feedback de percussions, proposée par Julien Ottavi. Dans le cadre de la Résidence Rhythmajik

Les Ateliers de Bitche Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org


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