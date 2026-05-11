Soirée Rhythmajik – Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama Les Ateliers de Bitche Nantes
Soirée Rhythmajik – Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama Les Ateliers de Bitche Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:00 – 23:30
Gratuit : non Prix libre – Conseillé 5 € Tout public
Orgone Percussion Ensemble avec Seijiro Murayama (JP/FR) Pour cette soirée, Orgone présente une nouvelle création à base de feedback de percussions, proposée par Julien Ottavi. Dans le cadre de la Résidence Rhythmajik
Les Ateliers de Bitche Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org
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