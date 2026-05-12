Soirée Roche Juan Carlos Arrechea Quartet Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Soirée Roche Juan Carlos Arrechea Quartet

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Percussionniste et compositeur colombien Juan Carlos Arrechea fusionne tradition et modernité. Avec Israël Quinones, Lorenzo Morrone et Hugo, il explore la marimba de chonta, instrument emblématique de la côte pacifique colombienne, mêlant percussions, jazz et influences contemporaines.

En partenariat avec le Crescent.

Petite restauration et buvette sur place.

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.

En cas de pluie, repli au Crescent, place Saint-Pierre, 71000 Mâcon .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Soirée Roche Juan Carlos Arrechea Quartet

L’événement Soirée Roche Juan Carlos Arrechea Quartet Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)