Soirée Roller Disco MOHO Caen

Soirée Roller Disco

MOHO 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le MoHo ressort les paillettes et rallume les stroboscopes pour l’édition 2026 de la soirée Roller Disco ! Vendredi 13 mars, on rembobine direction les années 70-80 pour une soirée qui risque de faire chauffer les roulettes (et peut-être un peu les genoux).

Au programme un roller park et une piste de danse géante au coeur du lieu, des DJ sets, un espace fripes et des stands de paillettes, et de quoi boire et manger entre deux tours de piste.

PS les tenues flashy, satinées, pailletées sont les bienvenues (et même recommandées !) pour compléter l’immersion rétro.

Alors, prêts à tenter votre plus beau déhanché sur roulettes (et à encaisser vos meilleures chutes) ? .

MOHO 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie contact@moho.co

English : Soirée Roller Disco

The MoHo is bringing out the glitter and re-lighting the strobes for the 2026 Roller Disco! On Friday 13 March, we’re rewinding back to the 70s and 80s for an evening that’s sure to get the wheels (and maybe the knees) turning.

