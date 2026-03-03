Soirée Saint-Patrick au Nid de Plumes Nid de Plumes Vouillé
Soirée Saint-Patrick au Nid de Plumes
Nid de Plumes 10 Rue de la Galmandrie Vouillé Vienne
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Cap sur l’Irlande… sans quitter Vouillé !
Au programme
Bar à bière irlandaise avec Guinness
️Dîner 3 plats irlandais concoctés par une cheffe venue tout droit d’Irlande @chef___helen
Initiation au Ceili pour faire vibrer la piste
Diffusion du match de rugby France-Angleterre sur grand écran à 21h00.
Une immersion festive et authentique, entre musique entraînante avec un groupe irlandais très connu, saveurs traditionnelles et ambiance chaleureuse. .
