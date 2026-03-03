Soirée Saint-Patrick au Nid de Plumes Nid de Plumes Vouillé

Soirée Saint-Patrick au Nid de Plumes

Nid de Plumes 10 Rue de la Galmandrie Vouillé Vienne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Cap sur l’Irlande… sans quitter Vouillé !

Au programme

Bar à bière irlandaise avec Guinness

️Dîner 3 plats irlandais concoctés par une cheffe venue tout droit d’Irlande @chef___helen

Initiation au Ceili pour faire vibrer la piste

Diffusion du match de rugby France-Angleterre sur grand écran à 21h00.

Une immersion festive et authentique, entre musique entraînante avec un groupe irlandais très connu, saveurs traditionnelles et ambiance chaleureuse. .

Nid de Plumes 10 Rue de la Galmandrie Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine bonjour@leniddeplumes.com

English : Soirée Saint-Patrick au Nid de Plumes

