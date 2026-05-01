Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Beaupuy

Soirée Salsa à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse

Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70

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English : Soirée Salsa à Activague

Salsa evening for all levels with @Bazidanse

L’événement Soirée Salsa à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne