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Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Lac de beaupuy

Adresse : Activague

Ville : 47200 Beaupuy

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Beaupuy

Soirée Salsa à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse
Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse   .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70 

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English : Soirée Salsa à Activague

Salsa evening for all levels with @Bazidanse

L’événement Soirée Salsa à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne

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