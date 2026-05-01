Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy
Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy mercredi 13 mai 2026.
Beaupuy
Soirée Salsa à Activague
Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse
Soirée Salsa tous niveaux avec @Bazidanse .
Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Salsa à Activague
Salsa evening for all levels with @Bazidanse
L’événement Soirée Salsa à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne