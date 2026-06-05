Soirée Salsa & Bachata Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
Soirée Salsa & Bachata Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes samedi 13 juin 2026.
Soirée Salsa & Bachata Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 13 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Soirée Salsa & Bachata au Parc des Bois
Soirée Salsa & Bachata au Parc des Bois
Samedi 13 juin
19h00 – 23h00
Le groupe Bailasi vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la bonne humeur ✨
Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, venez profiter de l’ambiance et vous laisser porter par les rythmes latinos ☀️
Bar & restauration sur place
On se retrouve sur la piste ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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