Soirée Salsa & Bachata Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 13 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Soirée Salsa & Bachata au Parc des Bois

Soirée Salsa & Bachata au Parc des Bois

Samedi 13 juin

19h00 – 23h00

Le groupe Bailasi vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la bonne humeur ✨

Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, venez profiter de l’ambiance et vous laisser porter par les rythmes latinos ☀️

Bar & restauration sur place

On se retrouve sur la piste ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T23:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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