Soirée Salsa Bachata Kizomba Plancher des vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Soirée Salsa Bachata Kizomba

Plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29 02:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Jeudi retrouvez nos guests Céline et Josué pour une soirée Bachata !

Initiation de 20h30 à 21h30.

Soirée à partir de 21h30 mixé par DJ Ibra.

Show des artistes à 23h.

Jeudi retrouvez nos guests Céline et Josué pour une soirée Bachata !

Initiation de 20h30 à 21h30.

Soirée à partir de 21h30 mixé par DJ Ibra.

Show des artistes à 23h. .

Plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Soirée Salsa Bachata Kizomba

This Thursday, join our guests Céline and Josué for a Bachata night!

Introductory session from 8:30 p.m. to 9:30 p.m.

Party starts at 9:30 p.m., with DJ Ibra spinning tunes.

Artists’ performance at 11 p.m.

L’événement Soirée Salsa Bachata Kizomba Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen