Soirée Salsa Bachata Kizomba Plancher des vaches Agen
jeudi 29 octobre 2026 · Plancher des vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Soirée Salsa Bachata Kizomba
Plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:30:00
fin : 2026-10-29 02:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Jeudi retrouvez nos guests Céline et Josué pour une soirée Bachata !
Initiation de 20h30 à 21h30.
Soirée à partir de 21h30 mixé par DJ Ibra.
Show des artistes à 23h.
Jeudi retrouvez nos guests Céline et Josué pour une soirée Bachata !
Initiation de 20h30 à 21h30.
Soirée à partir de 21h30 mixé par DJ Ibra.
Show des artistes à 23h. .
Plancher des vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Soirée Salsa Bachata Kizomba
This Thursday, join our guests Céline and Josué for a Bachata night!
Introductory session from 8:30 p.m. to 9:30 p.m.
Party starts at 9:30 p.m., with DJ Ibra spinning tunes.
Artists’ performance at 11 p.m.
L’événement Soirée Salsa Bachata Kizomba Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
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