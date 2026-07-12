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AGENDA · Plougasnou

Soirée salsa bachata kizomba Casa del Mar Plougasnou

dimanche 12 juillet 2026 · Casa del Mar · Plougasnou

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Casa del Mar
Adresse
2 rue du Grand Large
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Soirée salsa bachata kizomba

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26

Les ritmo cubano prennent leur quartier d’été à la Casa del Mar ! Au programme salsa, bachata et kizomba ! Avec à partir de 18h le jeu du Bongo; suivi d’une soirée danse libre.
Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver!   .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58 

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English :

L’événement Soirée salsa bachata kizomba Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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