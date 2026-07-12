Soirée salsa bachata kizomba Casa del Mar Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Soirée salsa bachata kizomba

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26

Les ritmo cubano prennent leur quartier d’été à la Casa del Mar ! Au programme salsa, bachata et kizomba ! Avec à partir de 18h le jeu du Bongo; suivi d’une soirée danse libre.

Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver! .

Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58

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English :

L’événement Soirée salsa bachata kizomba Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX