Soirée salsa bachata kizomba Casa del Mar Plougasnou
dimanche 12 juillet 2026 · Casa del Mar · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Soirée salsa bachata kizomba
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26
Les ritmo cubano prennent leur quartier d’été à la Casa del Mar ! Au programme salsa, bachata et kizomba ! Avec à partir de 18h le jeu du Bongo; suivi d’une soirée danse libre.
Possibilité de se restaurer sur place, pensez à réserver! .
Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
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English :
L’événement Soirée salsa bachata kizomba Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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