Informations pratiques

Port-Vendres

SOIRÉE SALSA

Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Laissez-vous emporter par le rythme ! Découvrez les danses en ligne avant de prolonger la soirée sur des airs de salsa, dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous.

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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Let the rhythm sweep you away! Discover line dancing before continuing the evening with some salsa tunes in a festive, friendly atmosphere that’s open to everyone.

L’événement SOIRÉE SALSA Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE