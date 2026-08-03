SOIRÉE SALSA Port-Vendres
jeudi 6 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
SOIRÉE SALSA
Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Laissez-vous emporter par le rythme ! Découvrez les danses en ligne avant de prolonger la soirée sur des airs de salsa, dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous.
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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
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English :
Let the rhythm sweep you away! Discover line dancing before continuing the evening with some salsa tunes in a festive, friendly atmosphere that’s open to everyone.
L’événement SOIRÉE SALSA Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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