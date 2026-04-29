Cazaunous

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée scène ouverte à Cazaunous !

Soirée scène ouverte à Cazaunous

Tout public

Pas de restauration sur place, mais vous pouvez apporter quelque chose à partager.

Le café sera ouvert à partir de 19 h

Musicien·ne, chanteur·se (solo ou en groupe), comédien·ne, conteur·se, magicien·ne, humoriste… cette scène est la vôtre .

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie duodesnotes@orange.fr

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English :

Open stage evening at Cazaunous!

L’événement SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Cazaunous a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE