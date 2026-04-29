SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Cazaunous
SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Cazaunous vendredi 5 juin 2026.
Cazaunous
SOIRÉE SCÈNE OUVERTE
CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée scène ouverte à Cazaunous !
Soirée scène ouverte à Cazaunous
Tout public
Pas de restauration sur place, mais vous pouvez apporter quelque chose à partager.
Le café sera ouvert à partir de 19 h
Musicien·ne, chanteur·se (solo ou en groupe), comédien·ne, conteur·se, magicien·ne, humoriste… cette scène est la vôtre .
CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie duodesnotes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open stage evening at Cazaunous!
L’événement SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Cazaunous a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Cazaunous (Haute-Garonne)
- CONCERT ACCORDS PERDUS CHANSONS FRANÇAISES DÉCALÉES Cazaunous 29 mai 2026
- PRONOMADE(S) AMOURS Cazaunous 17 juin 2026
- AMOURS THÉÂTRE DE RUE SARRAMÉDAN Cazaunous 18 juin 2026