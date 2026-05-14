Soirée Som Qui – Mackenzie Leighton Qui Som Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Auteure-compositrice pop-folk américaine originaire du Maine et installée en France depuis 2017, Mackenzie Leighton s’inscrit dans la lignée de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell. Avec sa voix délicate et sa guitare électrique, elle propose des morceaux à la croisée du folk, de la pop et du jazz, mêlant anglais et français.Entre récits intimes et souvenirs de son quotidien de fleuriste à Paris, ses chansons touchent autant qu’elles embarquent, avec juste ce qu’il faut d’énergie pour faire vivre une vraie belle soirée.

Qui Som Nantes 44000

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