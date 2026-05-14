Soirée Som Qui – Mackenzie Leighton Qui Som Nantes
Soirée Som Qui – Mackenzie Leighton Qui Som Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Auteure-compositrice pop-folk américaine originaire du Maine et installée en France depuis 2017, Mackenzie Leighton s’inscrit dans la lignée de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell. Avec sa voix délicate et sa guitare électrique, elle propose des morceaux à la croisée du folk, de la pop et du jazz, mêlant anglais et français.Entre récits intimes et souvenirs de son quotidien de fleuriste à Paris, ses chansons touchent autant qu’elles embarquent, avec juste ce qu’il faut d’énergie pour faire vivre une vraie belle soirée.
Qui Som Nantes 44000
https://mixt.fr/agenda/mackenzie-leighton
Afficher la carte du lieu Qui Som et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rêves de Cirque : Imaginarium, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes 14 mai 2026
- Sandrine Alexi dans Love Inclusive, Théâtre de Poche Graslin, Nantes 14 mai 2026
- CONFÉRENCE : « MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE, ABOLITIONS ET TRANSCENDANCE. EMPREINTE HISTORIQUE, TRANSMISSIONS CULTURELLES ET VOIES DE DÉPASSEMENT » La Centrale Nantes 15 mai 2026
- Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes 15 mai 2026
- PARCOURS « DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE : LA QUESTION DE LA TRAITE ATLANTIQUE ET DE L’ESCLAVAGE À NANTES 17e – 21e SIÈCLES » Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes 15 mai 2026