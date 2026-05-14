Soirée Som Qui – Quand le geste pense / Elise Lerat Qui Som Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Accès libre / Sans inscription Adulte, Etudiant, Senior

Comme la danse, la philosophie est une pratique vivante.Dans cette performance, le geste peut rassembler en tout l’esprit, le cœur, le corps. L’action de l’esprit s’accomplit dans le mouvement et s’éprouve à travers le sensible. Danse, texte, musique et vidéo s’entremêlent pour cette performance, énergique, vivante et poétique.Cette soirée prendra la forme d’un apéro philo partagé avec la chorégraphe Elise Lerat et Manon Airaud, anthropologue et danseuse, pour faire circuler la pensée à partir de l’expérience du geste.

Qui Som Nantes 44000

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