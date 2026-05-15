Soirée Som Qui – Wikiwars Qui Som Nantes
Soirée Som Qui – Wikiwars Qui Som Nantes jeudi 25 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 21:30
Gratuit : oui Inscription conseillée Tout public
19h-20h : jeu libre20h-21h30 : tournoiPour triompher, il faudra maîtriser l’art du Ctrl+F. La soirée débutera par des matchs de chauffe et des démos pour prendre vos marques, avant de lancer un mini-tournoi avec inscriptions sur place. Au programme : de la vitesse, des malus sadiques infligés par l’arbitre (zoom infini, souris capricieuse…) déjanté, un public en délire qui hurle des conseils (souvent catastrophiques) et une seule quête finale : le titre de champion-ne.
Qui Som Nantes 44000
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