Soirée Som Qui – Wikiwars Qui Som Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 21:30

Gratuit : oui Inscription conseillée Tout public

19h-20h : jeu libre20h-21h30 : tournoiPour triompher, il faudra maîtriser l’art du Ctrl+F. La soirée débutera par des matchs de chauffe et des démos pour prendre vos marques, avant de lancer un mini-tournoi avec inscriptions sur place. Au programme : de la vitesse, des malus sadiques infligés par l’arbitre (zoom infini, souris capricieuse…) déjanté, un public en délire qui hurle des conseils (souvent catastrophiques) et une seule quête finale : le titre de champion-ne.

Qui Som Nantes 44000

https://mixt.fr/agenda/wikiwars



Afficher la carte du lieu Qui Som et trouvez le meilleur itinéraire

