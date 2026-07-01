Soirée Sous les étoiles Lac de Christus, proche de la Roseraie Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Soirée Sous les étoiles

Lac de Christus, proche de la Roseraie Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Cette soirée propose aux visiteurs de lever les yeux vers le ciel pour vivre une expérience aussi poétique que fascinante, celle de découvrir les secrets des étoiles et des constellations.

Deux passionnés, membres de l’Observatoire astronomique de Dax, dévoileront les secrets du ciel aux spectateurs.

Sur un écran, ils feront la démonstration d’un logiciel pour découvrir les étoiles et les constellations et utiliseront un pointeur laser pour les montrer dans le ciel.

Les bénévoles mettront également des télescopes à disposition du public. .

Lac de Christus, proche de la Roseraie Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 01

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English : Soirée Sous les étoiles

L’événement Soirée Sous les étoiles Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Dax