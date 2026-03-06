SOIRÉE SPÉCIALE CARNAVAL

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Adulte

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Double Projections

→ Cris sur le Bayou de Danic Champoux (2016), 1h10

→ Kanaval de Henri Pardo (2023), 1h37

Mardi 10 mars 19h puis 21h

à La Genette Verte, en partenariat avec le Karnaval de Florac.

Un double programme thématique pour annoncer la nouvelle mouture du Karnaval de Florac ! Nous vous proposons une soirée en deux temps pour découvrir deux œuvres québécoises qui vous feront voyager de la Louisiane à Haïti.

Cris sur le Bayou célèbre le folklore de la Louisiane avec toutes ses nuances et complexités, plongeant aussi en plein coeur du mythique Mardi Gras.

Kanaval lauréat du Prix du Jury Vues du Québec 2025, retrace l’histoire d’un jeune garçon haïtien qui fuit son pays pour le Québec.

Venez nous rencontrer pendant le Karnaval ! Une équipe de jeunes cinéastes sera à pied d’œuvre toute la journée pour fabriquer un documentaire.

Horaires

19h Cris sur le Bayou et 21h Kanaval.

Cris sur le Bayou Gratuit

Tarif réduit Kanaval 4€

Tarif plein Kanaval 6€ .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 63 31 42 61 lanouvelledimension@gmail.com

English :

Double Projections

? Cries on the Bayou by Danic Champoux (2016), 1h10

? Kanaval by Henri Pardo (2023), 1h37

Tuesday, March 10 ? 7pm then 9pm

at La Genette Verte, in partnership with Karnaval de Florac.

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE CARNAVAL Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-04 par Conseil Départemental