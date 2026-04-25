SOIRÉE SPÉCIALE FESTIVAL DE CANNES Passage Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon mardi 12 mai 2026.
Passage Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 7 EUR
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12 23:00:00
Projection de film d’ouverture du Festival de Cannes La Vénus électrique , réalisé par Pierre Salvadori.
19h30 Apéro mise en bouche, concocté par Better Call Flow`.
20h30 Projection du film.
Une comédie d’époque, porté par un casting magnétique. Le film explore les frontières entre art, mensonge et sentiment dans le Paris effervescent des années folles.
Tarif 7 € ou carte du cinéma + 9 € l’apéro.
Réservation avant le 7 mai.
Passage Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52
English :
Screening of Cannes Festival opening film La Vénus électrique , directed by Pierre Salvadori.
7:30pm: Aperitif mise en bouche , concocted by Better Call Flow`.
8:30pm: Screening of the film.
L’événement SOIRÉE SPÉCIALE FESTIVAL DE CANNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
