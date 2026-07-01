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AGENDA · Lurcy-Lévis

Soirée spectacle Salle socio culturelle Lurcy-Lévis

jeudi 16 juillet 2026 · Salle socio culturelle · Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle socio culturelle
Adresse
4 avenue du stade
Ville
03320 Lurcy-Lévis
Département
Allier
Tarif
7 7 7

Lurcy-Lévis

Soirée spectacle

Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Soirée spectacles traditions danses et musiques d’Afrique. Voyagez au cœur du Kenya.
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Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   lslalurcy@gmail.com

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English :

An evening of African traditional dance and music performances. Take a journey to the heart of Kenya.

L’événement Soirée spectacle Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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