Soirée spectacle Salle socio culturelle Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Soirée spectacle

Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Soirée spectacles traditions danses et musiques d’Afrique. Voyagez au cœur du Kenya.

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Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lslalurcy@gmail.com

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English :

An evening of African traditional dance and music performances. Take a journey to the heart of Kenya.

L’événement Soirée spectacle Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région