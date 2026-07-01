Soirée spectacle Salle socio culturelle Lurcy-Lévis
jeudi 16 juillet 2026 · Salle socio culturelle · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Soirée spectacle
Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Soirée spectacles traditions danses et musiques d’Afrique. Voyagez au cœur du Kenya.
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Salle socio culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lslalurcy@gmail.com
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English :
An evening of African traditional dance and music performances. Take a journey to the heart of Kenya.
L’événement Soirée spectacle Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région