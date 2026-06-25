Soirée spectacle Nant
Soirée spectacle Nant samedi 11 juillet 2026.
Nant
Soirée spectacle
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Fur & La Mesure Spectacle poétique humoristique, de Pascal Le Fur
Pascal Le FUR, comédien, auteur et interprète, metteur en scène, chroniqueur radiophonique, poète, il est passé par la comédie musicale et cela se sent. Parolier, chansonnier, il fait des arrangements subtils et délicats sur des compositions de quelques musiciens fidèles.
A travers ce spectacle, Pascal Le FUR nous propose son univers poétique et fantaisiste et se raconte d’une manière aussi originale qu’inattendue, entre humour et comique de situation.
Il se produit aujourd’hui sur des petites scènes et pour notre plus grand plaisir
A 20h30, à St-Michel de Rouviac (dans la jardin à côté) .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14
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English :
Le Fur & La Mesure A humorous poetic performance by Pascal Le Fur
L’événement Soirée spectacle Nant a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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