Nant

Soirée spectacle

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Fur & La Mesure Spectacle poétique humoristique, de Pascal Le Fur

Pascal Le FUR, comédien, auteur et interprète, metteur en scène, chroniqueur radiophonique, poète, il est passé par la comédie musicale et cela se sent. Parolier, chansonnier, il fait des arrangements subtils et délicats sur des compositions de quelques musiciens fidèles.

A travers ce spectacle, Pascal Le FUR nous propose son univers poétique et fantaisiste et se raconte d’une manière aussi originale qu’inattendue, entre humour et comique de situation.

Il se produit aujourd’hui sur des petites scènes et pour notre plus grand plaisir

A 20h30, à St-Michel de Rouviac (dans la jardin à côté) .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14

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English :

Le Fur & La Mesure A humorous poetic performance by Pascal Le Fur

L’événement Soirée spectacle Nant a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)