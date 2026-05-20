Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre muscial Nant

Théâtre muscial Nant vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Cie Retour d'Ulysse

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nant

Théâtre muscial

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Discours aux animaux de Valère Novarina
Ce spectacle explore l’indicile et l’étrangeté de la condition humaine à travers une réflexion sur la perte, le temps et l’impuissance des mots.
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10  .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83  contact@lemasrazal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discours aux animaux by Valère Novarina

L’événement Théâtre muscial Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Nant (Aveyron)