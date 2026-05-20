Nant

Théâtre muscial

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Discours aux animaux de Valère Novarina

Ce spectacle explore l’indicile et l’étrangeté de la condition humaine à travers une réflexion sur la perte, le temps et l’impuissance des mots.

A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 contact@lemasrazal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discours aux animaux by Valère Novarina

L’événement Théâtre muscial Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)