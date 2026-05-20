Théâtre muscial Nant
Théâtre muscial Nant vendredi 3 juillet 2026.
Nant
Théâtre muscial
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Discours aux animaux de Valère Novarina
Ce spectacle explore l’indicile et l’étrangeté de la condition humaine à travers une réflexion sur la perte, le temps et l’impuissance des mots.
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 contact@lemasrazal.fr
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English :
Discours aux animaux by Valère Novarina
L’événement Théâtre muscial Nant a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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