Exposition de Didier Malaquin Nant
Exposition de Didier Malaquin Nant samedi 4 juillet 2026.
Nant
Exposition de Didier Malaquin
Mairie Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-04
Paysages, huiles et pastels
Aux jours et horaires d’ouverture de la Chapelle
Vernissage le samedi 4 juillet à 18h .
Mairie Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com
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English :
Landscapes, oil paintings, and pastels
L’événement Exposition de Didier Malaquin Nant a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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