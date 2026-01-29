Nant

Exposition de Didier Malaquin

Mairie Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-04

Paysages, huiles et pastels

Aux jours et horaires d’ouverture de la Chapelle

Vernissage le samedi 4 juillet à 18h .

Mairie Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Landscapes, oil paintings, and pastels

L’événement Exposition de Didier Malaquin Nant a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)