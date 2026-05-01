Soirée spectacles avec deux univers artistiques Ancienne gare de Ferrières Ferrières
Soirée spectacles avec deux univers artistiques Ancienne gare de Ferrières Ferrières samedi 23 mai 2026.
Ferrières
Soirée spectacles avec deux univers artistiques
Ancienne gare de Ferrières 23 rue de la gare Ferrières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Première partie avec Brice et les Dingonautes De l’improvisation théâtrale où le public est roi; suivie du groupe OTUS reprises de la chanson française à la sauce festive surmontée d’un humour contagieux à écouter sans modération.
Participation libre.
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Ancienne gare de Ferrières 23 rue de la gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com
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English :
Opening act: Brice et les Dingonautes: Theatrical improvisation where the audience is king; followed by the group OTUS: covers of French chanson with a festive twist, topped with a contagious sense of humor, to be listened to without moderation.
Free admission.
L’événement Soirée spectacles avec deux univers artistiques Ferrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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