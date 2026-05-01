Soirée spectacles avec deux univers artistiques Ancienne gare de Ferrières Ferrières

Ferrières

Soirée spectacles avec deux univers artistiques

Ancienne gare de Ferrières 23 rue de la gare Ferrières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Première partie avec Brice et les Dingonautes De l’improvisation théâtrale où le public est roi; suivie du groupe OTUS reprises de la chanson française à la sauce festive surmontée d’un humour contagieux à écouter sans modération.

Participation libre.

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Ancienne gare de Ferrières 23 rue de la gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com

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English :

Opening act: Brice et les Dingonautes: Theatrical improvisation where the audience is king; followed by the group OTUS: covers of French chanson with a festive twist, topped with a contagious sense of humor, to be listened to without moderation.

Free admission.

L’événement Soirée spectacles avec deux univers artistiques Ferrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin