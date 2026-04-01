Soirée Speed Booking Le Village Peyrins

Peyrins

Soirée Speed Booking

Le Village Bibliothèque municipale Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans un moment chaleureux et convivial, venez présenter vos livres préférées ! Venez nombreux !

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Le Village Bibliothèque municipale Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 24 74 08 bibliotheque@peyrins.fr

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English :

Come and present your favourite books in a warm and friendly atmosphere! Come one, come all!

L’événement Soirée Speed Booking Peyrins a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme