Soirée Speed Booking Le Village Peyrins
Soirée Speed Booking Le Village Peyrins vendredi 24 avril 2026.
Peyrins
Soirée Speed Booking
Le Village Bibliothèque municipale Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Dans un moment chaleureux et convivial, venez présenter vos livres préférées ! Venez nombreux !
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Le Village Bibliothèque municipale Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 24 74 08 bibliotheque@peyrins.fr
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English :
Come and present your favourite books in a warm and friendly atmosphere! Come one, come all!
L’événement Soirée Speed Booking Peyrins a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme
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