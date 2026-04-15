Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs La Grange Saint Ange Peyrins

Peyrins

Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs

La Grange Saint Ange 290 Route de Saint-Ange Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché Bien-Être & Créateurs

Les beaux jours arrivent… et avec eux un joli moment de partage !

Venez célébrer l’été lors de notre Marché Bien-Être & Créateurs, un rendez-vous rempli de découvertes, de créations artisanales et de douceur de vivre.

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La Grange Saint Ange 290 Route de Saint-Ange Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 71 15 38

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English :

Wellness & Creators Market

The warm weather is here? and with it a time for sharing!

Come and celebrate summer at our Marché Bien-Être & Créateurs, a rendezvous filled with discoveries, handcrafted creations and the sweetness of life.

L’événement Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs Peyrins a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme