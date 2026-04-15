Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs La Grange Saint Ange Peyrins
Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs La Grange Saint Ange Peyrins dimanche 24 mai 2026.
Peyrins
Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs
La Grange Saint Ange 290 Route de Saint-Ange Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché Bien-Être & Créateurs
Les beaux jours arrivent… et avec eux un joli moment de partage !
Venez célébrer l’été lors de notre Marché Bien-Être & Créateurs, un rendez-vous rempli de découvertes, de créations artisanales et de douceur de vivre.
.
La Grange Saint Ange 290 Route de Saint-Ange Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 71 15 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wellness & Creators Market
The warm weather is here? and with it a time for sharing!
Come and celebrate summer at our Marché Bien-Être & Créateurs, a rendezvous filled with discoveries, handcrafted creations and the sweetness of life.
L’événement Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs Peyrins a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Peyrins (Drôme)
- Soirée Speed Booking Le Village Peyrins 24 avril 2026
- Festival 2026 l’Art et la Matière Peyrins 29 mai 2026
- Concours d’éloquence Salle des fêtes Peyrins 13 juin 2026