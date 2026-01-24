Atelier d’écriture à Peyrins Place du Champs Peyrins
Atelier d’écriture à Peyrins Place du Champs Peyrins mercredi 25 février 2026.
Atelier d’écriture à Peyrins
Place du Champs Mairie Peyrins Drôme
Tarif : 15 – 15 – 100 EUR
15 Euros l’atelier ou 100 Euros la totalité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25 20:30:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-13
Atelier d’écriture pour écrire mais aussi lire et découvrir de nouveaux auteurs et styles.
.
Place du Champs Mairie Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 19 99 01 aloatelierecriture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A writing workshop where you can not only write, but also read and discover new authors and styles.
L’événement Atelier d’écriture à Peyrins Peyrins a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme