Grand marché au profit des écoles de Peyrins Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau Peyrins
Grand marché au profit des écoles de Peyrins Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau Peyrins samedi 9 mai 2026.
Peyrins
Grand marché au profit des écoles de Peyrins
Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau 155 Rue des Écoles Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La SOL de Peyrins vous présente son grand marché !
Vente de fleurs, légumes, marché de produits locaux, artisanat et même des poules !
Mais aussi de nombreuses activités pour les enfants, ferme pédagogique, poneys…
.
Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau 155 Rue des Écoles Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 63 sol.peyrins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The SOL de Peyrins presents its big market!
Flowers, vegetables, local produce, crafts and even chickens!
And lots of activities for children, including an educational farm and ponies…
L’événement Grand marché au profit des écoles de Peyrins Peyrins a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Peyrins (Drôme)
- Atelier d’écriture à Peyrins Place du Champs Peyrins 13 mai 2026
- Vide-grenier Etangs de Bellevue Peyrins 23 mai 2026
- Marché de l’été (1ère édition) Bien-être et créateurs La Grange Saint Ange Peyrins 24 mai 2026
- Festival 2026 l’Art et la Matière Peyrins 29 mai 2026
- Concours d’éloquence Salle des fêtes Peyrins 13 juin 2026