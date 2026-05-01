Grand marché au profit des écoles de Peyrins Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau Peyrins

Peyrins

Grand marché au profit des écoles de Peyrins

Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau 155 Rue des Écoles Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La SOL de Peyrins vous présente son grand marché !

Vente de fleurs, légumes, marché de produits locaux, artisanat et même des poules !

Mais aussi de nombreuses activités pour les enfants, ferme pédagogique, poneys…

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Cour de l’école élementaire Germaine Chesneau 155 Rue des Écoles Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 63 sol.peyrins@gmail.com

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English :

The SOL de Peyrins presents its big market!

Flowers, vegetables, local produce, crafts and even chickens!

And lots of activities for children, including an educational farm and ponies…

L’événement Grand marché au profit des écoles de Peyrins Peyrins a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme