Vide-grenier Etangs de Bellevue Peyrins
Vide-grenier Etangs de Bellevue Peyrins samedi 23 mai 2026.
Peyrins
Vide-grenier
Etangs de Bellevue 110 Les Escoffers Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Comité Loisirs et Sports de Peyrins organise son vide-grenier aux étangs de Bellevue.
Ouverture aux public à partir de 8h.
Bar et restauration sur place. Venez nombreux !
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Etangs de Bellevue 110 Les Escoffers Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 55 00 53 cls.peyrins@gmail.com
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English : Vide-grenier
The Comité Loisirs et Sports de Peyrins organizes its garage sale at the Bellevue ponds.
Open to the public from 8am.
Bar and catering on site. Come one, come all!
L’événement Vide-grenier Peyrins a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme