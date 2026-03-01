Soirée St Patrick Rue Jean Lepeudry Honfleur
Soirée St Patrick Rue Jean Lepeudry Honfleur mardi 17 mars 2026.
Soirée St Patrick
Rue Jean Lepeudry Restaurant Le Victoria Honfleur Calvados
Début : 2026-03-17 19:30:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Le Restaurant Le Victoria vous propose une Soirée St Patrick avec un Menu spécial de proposer, accompagné d’un DJ.
La Saint-Patrick s’invite au Victoria !
Le Mardi 17 Mars à partir de 19h30, votre Restaurant Le Victoria vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !
Au programme Soirée Dansante avec DJ, ambiance 100 % festive pour célébrer la Saint-Patrick comme il se doit !
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, préparez-vous à passer une excellente soirée.
Les réservations sont ouvertes dès maintenant 07 45 11 30 51.
On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble. .
Rue Jean Lepeudry Restaurant Le Victoria Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 11 30 51 contact@restaurantlevictoria.fr
English : Soirée St Patrick
Restaurant Le Victoria is offering a St Patrick’s Evening with a special menu, accompanied by a DJ.
