Soirée St Patrick Rue Jean Lepeudry Honfleur

Soirée St Patrick

Rue Jean Lepeudry Restaurant Le Victoria Honfleur Calvados

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Le Restaurant Le Victoria vous propose une Soirée St Patrick avec un Menu spécial de proposer, accompagné d’un DJ.

La Saint-Patrick s’invite au Victoria !

Le Mardi 17 Mars à partir de 19h30, votre Restaurant Le Victoria vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !

Au programme Soirée Dansante avec DJ, ambiance 100 % festive pour célébrer la Saint-Patrick comme il se doit !

Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, préparez-vous à passer une excellente soirée.

Les réservations sont ouvertes dès maintenant 07 45 11 30 51.

On vous attend nombreux pour faire la fête ensemble. .

Rue Jean Lepeudry Restaurant Le Victoria Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 11 30 51 contact@restaurantlevictoria.fr

English : Soirée St Patrick

Restaurant Le Victoria is offering a St Patrick’s Evening with a special menu, accompanied by a DJ.

L’événement Soirée St Patrick Honfleur a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Honfleur-Beuzeville