Soirée Stand-up avec le collectif d’humoristes Open Mint., Centre socioculturel du Sillon de Bretagne, Saint-Herblain

Soirée Stand-up avec le collectif d’humoristes Open Mint. Vendredi 6 mars, 20h00 Centre socioculturel du Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:40:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:40:00+01:00

Assistez à une soirée Stand Up avec le collectif Open Mint.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Découvrez le programme complet à St-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Centre socioculturel du Sillon de Bretagne 12B Avenue des Thébaudières, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

