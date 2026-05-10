Soirée stand up Hôtel Restaurant Bel Ami Pacy-sur-Eure
Soirée stand up Hôtel Restaurant Bel Ami Pacy-sur-Eure vendredi 10 juillet 2026.
Pacy-sur-Eure
Soirée stand up
Hôtel Restaurant Bel Ami 1 rue Édouard Isambard Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:15:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité avec le Popcorn Comedy Show ! Cet événement de stand-up réunit plusieurs talents sur scène pour vous offrir un moment inoubliable.
Informations Pratiques
– Date Vendredi 10 juillet 2026
– Horaires -Ouverture des portes 19h15
Cocktail à partir de 19h30
Début du spectacle 20h00
-Tarif 38€ le billet
Lieu et Réservations
L’événement se déroulera dans le cadre élégant de l’Hôtel-Restaurant Bel Ami
Adresse 1 Rue Édouard Isambard, 27120 Pacy-sur-Eure
Infos & Réservations 02 32 36 36 30 .
Hôtel Restaurant Bel Ami 1 rue Édouard Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 36 30 evenement@belami-normandy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée stand up
L’événement Soirée stand up Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Délices d’Automne Place de la Gare Pacy-sur-Eure 27 septembre 2026
- Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 25 octobre 2026