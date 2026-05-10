Soirée stand up Hôtel Restaurant Bel Ami Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Soirée stand up

Hôtel Restaurant Bel Ami 1 rue Édouard Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:15:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité avec le Popcorn Comedy Show ! Cet événement de stand-up réunit plusieurs talents sur scène pour vous offrir un moment inoubliable.

Informations Pratiques

– Date Vendredi 10 juillet 2026

– Horaires -Ouverture des portes 19h15

Cocktail à partir de 19h30

Début du spectacle 20h00

-Tarif 38€ le billet

Lieu et Réservations

L’événement se déroulera dans le cadre élégant de l’Hôtel-Restaurant Bel Ami

Adresse 1 Rue Édouard Isambard, 27120 Pacy-sur-Eure

Infos & Réservations 02 32 36 36 30 .

Hôtel Restaurant Bel Ami 1 rue Édouard Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 36 30 evenement@belami-normandy.com

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English : Soirée stand up

L’événement Soirée stand up Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération