Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place René Tomasini

Ville : 27120 Pacy-sur-Eure

Département : Eure

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pacy-sur-Eure

Visite découverte de Pacy-sur-Eure

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-10-25

Plongez dans l’histoire de Pacy-sur-Eure !

Visite guidée Les dimanches 10 mai & 25 octobre | 15h à 16h30

Laissez-vous conter Pacy-sur-Eure à travers une balade guidée captivante. Entre histoire et anecdotes locales, suivez Rachel à travers les rues de la ville à la découverte de ses monuments emblématiques.

Au programme
• L’histoire médiévale de Pacy ses châteaux oubliés, son ancienne halle, l’hôtel-Dieu
• L’église Saint-Aubin et ses magnifiques vitraux contemporains
• Louis-Edouard Isambard ou Aristide Briand, figures marquantes de la ville
• L’Île des Moulins écrin de verdure au bord de l’Eure

Départ devant la mairie de Pacy-sur-Eure

Guide Rachel, guide conférencière passionnée d’histoire locale

Tarifs
Plein tarif 7€
Tarif réduit (4 à 12 ans) 5€
Tarif Boujou 5€

‍ ‍ ‍ Places limitées à 30 personnes Réservation fortement conseillée !

Ne manquez pas cette visite exclusive et enrichissante Réservez dès maintenant !   .

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60  information@tourisme.sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite découverte de Pacy-sur-Eure

L’événement Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)