Pacy-sur-Eure

Visite découverte de Pacy-sur-Eure

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-10-25

Plongez dans l’histoire de Pacy-sur-Eure !

Visite guidée Les dimanches 10 mai & 25 octobre | 15h à 16h30

Laissez-vous conter Pacy-sur-Eure à travers une balade guidée captivante. Entre histoire et anecdotes locales, suivez Rachel à travers les rues de la ville à la découverte de ses monuments emblématiques.

Au programme

• L’histoire médiévale de Pacy ses châteaux oubliés, son ancienne halle, l’hôtel-Dieu

• L’église Saint-Aubin et ses magnifiques vitraux contemporains

• Louis-Edouard Isambard ou Aristide Briand, figures marquantes de la ville

• L’Île des Moulins écrin de verdure au bord de l’Eure

Départ devant la mairie de Pacy-sur-Eure

Guide Rachel, guide conférencière passionnée d’histoire locale

Tarifs

Plein tarif 7€

Tarif réduit (4 à 12 ans) 5€

Tarif Boujou 5€

‍ ‍ ‍ Places limitées à 30 personnes Réservation fortement conseillée !

Ne manquez pas cette visite exclusive et enrichissante Réservez dès maintenant ! .

Place René Tomasini Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Visite découverte de Pacy-sur-Eure

L’événement Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération