Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure dimanche 10 mai 2026.
Pacy-sur-Eure
Visite découverte de Pacy-sur-Eure
Place René Tomasini Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-10-25
Plongez dans l’histoire de Pacy-sur-Eure !
Visite guidée Les dimanches 10 mai & 25 octobre | 15h à 16h30
Laissez-vous conter Pacy-sur-Eure à travers une balade guidée captivante. Entre histoire et anecdotes locales, suivez Rachel à travers les rues de la ville à la découverte de ses monuments emblématiques.
Au programme
• L’histoire médiévale de Pacy ses châteaux oubliés, son ancienne halle, l’hôtel-Dieu
• L’église Saint-Aubin et ses magnifiques vitraux contemporains
• Louis-Edouard Isambard ou Aristide Briand, figures marquantes de la ville
• L’Île des Moulins écrin de verdure au bord de l’Eure
Départ devant la mairie de Pacy-sur-Eure
Guide Rachel, guide conférencière passionnée d’histoire locale
Tarifs
Plein tarif 7€
Tarif réduit (4 à 12 ans) 5€
Tarif Boujou 5€
Places limitées à 30 personnes Réservation fortement conseillée !
Ne manquez pas cette visite exclusive et enrichissante Réservez dès maintenant ! .
Place René Tomasini Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visite découverte de Pacy-sur-Eure
L’événement Visite découverte de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération