Exposition artisitique Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure
Exposition artisitique Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure dimanche 3 mai 2026.
Pacy-sur-Eure
Exposition artisitique Chocol’Arterie
La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13
Offrez-vous une parenthèse créative chaque dimanche, de 10h à 18h. Durant toute la saison, seront mis en lumière le talent de notre région à travers une exposition réunissant une dizaine d’artistes locaux. .
La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie sarah.vautier27@gmail.com
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English : Exposition artisitique Chocol’Arterie
L’événement Exposition artisitique Chocol’Arterie Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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