Soirée Starmania Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Soirée Starmania Kaïflo

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez revivre la folie Starmania !

Diffusion des plus grands succès, et quelques surprises !

Entrée libre.

Consommation sur place.

Proposé par Jean-Paul et Florence. .

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come relive the magic of Starmania!

L’événement Soirée Starmania Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis