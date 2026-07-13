Soirée Starmania Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
samedi 25 juillet 2026 · Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Starmania Kaïflo
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez revivre la folie Starmania !
Diffusion des plus grands succès, et quelques surprises !
Entrée libre.
Consommation sur place.
Proposé par Jean-Paul et Florence. .
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
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English :
Come relive the magic of Starmania!
L’événement Soirée Starmania Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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