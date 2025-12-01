Soirée Surprise Château-Renard

Soirée Surprise

Avez-vous déjà pensé à aller regarder un film sans y connaitre le nom ? Et bien le cinéma Le Vox le propose chaque premier lundi de chaque mois, venez découvrir un film coup de cœur en avant-première choisi par un membre de l’équipe du Vox !

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

English :

Have you ever thought of watching a film without knowing the name? Well, Le Vox cinema offers just that: every first Monday of the month, come and discover a favorite preview film chosen by a member of the Vox team!

German :

Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich einen Film anzusehen, ohne den Namen zu kennen? Das Kino Le Vox macht es möglich: Jeden ersten Montag im Monat gibt es eine Vorpremiere eines Lieblingsfilms, der von einem Mitglied des Vox-Teams ausgewählt wurde!

Italiano :

Avete mai pensato di guardare un film senza conoscerne il nome? Ebbene, il cinema Vox offre proprio questo: ogni primo lunedì del mese, venite a scoprire un film di cui vi siete innamorati, scelto da un membro del team Vox!

Espanol :

¿Ha pensado alguna vez en ver una película sin conocer su nombre? Pues bien, el cine Le Vox le ofrece precisamente eso: cada primer lunes de mes, venga a descubrir una película favorita elegida por un miembro del equipo de Le Vox

