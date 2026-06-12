soirée Talent Show Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes

soirée Talent Show

Route du Col d’Aubisque Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Talent Show Cirque Un moment à partager en famille !

Des numéros courts, rythmés et pleins de surprises pour petits et grands ✨

Au programme

‍♂️ Cirque

Danse

Et bien d’autres talents à découvrir !

Une scène ouverte à des artistes passionné(e)s, une ambiance chaleureuse et festive, et surtout… beaucoup de bonne humeur à partager

Un spectacle vivant, accessible et plein d’énergie, où chacun trouvera de quoi s’émerveiller

Venez applaudir, vibrer et passer un bon moment en famille ! .

Route du Col d’Aubisque Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : soirée Talent Show

L’événement soirée Talent Show Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées