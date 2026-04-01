Soirée Tapas Chevannes
Soirée Tapas Chevannes samedi 25 avril 2026.
Chevannes
Soirée Tapas
Chevannes Loiret
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée Tapas
Réservez votre soirée Tapas aux Clés de la Ferme à Chevannes ! Soirée ibérique avec au menu croquetas au jambon, tortilla, ajo blanco et seiches à la plancha 45 .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 31 74
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English :
Tapas evening
L’événement Soirée Tapas Chevannes a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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