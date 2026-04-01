Chevannes

Soirée Tapas

Chevannes Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée Tapas

Réservez votre soirée Tapas aux Clés de la Ferme à Chevannes ! Soirée ibérique avec au menu croquetas au jambon, tortilla, ajo blanco et seiches à la plancha 45 .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 31 74

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English :

Tapas evening

L’événement Soirée Tapas Chevannes a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS